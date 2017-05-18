Вокруг Мурманского порта возведут защищающую от угольной пыли «китайскую стену»

Снизить на 90 процентов распространение угольной пыли, возникающей при перегрузках в Мурманском торговом порту (ММТП), помогут специальные китайские защитные экраны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ММТП Александра Масько.

Таким образом, будет минимизирован ущерб для жилой застройки Мурманска. По словам Масько, такие экраны будут установлены в России впервые, их активно используют в Китае, Японии и Канаде. Проект обойдется более чем в 500 миллионов рублей.

Было осуществлено математическое моделирование работы защитных экранов, начата работа и над проектной документацией. Подготовительный этап проект завершится летом 2017 года, после чего будет проведена экологическая экспертиза и, наконец, реализация.

Ранее сообщалось, что ММТП за последние пять лет в девять раз увеличил инвестиции в экологию. За тот же период порт стал производить на 40 процентов меньше вредных выбросов в атмосферу.