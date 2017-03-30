Мурманский торговый порт девятикратно увеличил инвестиции в экологию за пять лет

Инвестиции Мурманского морского торгового порта (ММТП) за последние пять лет увеличились в девять раз. Об этом в рамках проходящего в Архангельске Международного арктического форума сообщил председатель совета директоров порта Денис Ипатовский.

«Вложения Мурманского морского торгового порта в экологические программы в период с 2012 года увеличились в девять раз до 340 миллионов рублей в год, а налоговые платежи в региональный бюджет выросли в 2,2 раза до 990 миллионов рублей», — сказал Илатовский. По его словам, за тот же период порт стал производить на 40 процентов меньше вредных выбросов в атмосферу.

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Проходящее в порту техническое переоснащение и появление новых технологий позволило сократить парк рабочей техники с 90 до 65 единиц, говорят в руководстве порта. Потребление топлива, таким образом, уменьшилось на четверть.

В декабре стало известно, что в строительство нового Мурманского транспортного узла (МТУ) вложат 145 миллиардов рублей. В настоящее время завершены реконструкция пирса дальних линий и модернизация морского вокзала. В скором времени к порту проложат железнодорожную ветку длиной 46 километров и мост через Кольский залив.