В мурманской гимназии откроется профильный класс по портовому делу

В мурманской гимназии №8 в новом учебном году появится профильный класс по портовому делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мурманского морского торгового порта (ММТП).

Класс будет выпускать портовиков и логистов. Это первый в регионе опыт открытия такого школьного направления. В учебную программу будут включены дополнительные занятия по иностранному языку, основам логистики, менеджменту, маркетингу и другим предметам.

Практика класса будет проходить на базе учебно-курсового комбината ММТП, а теорию будут преподавать сотрудники Мурманского Арктического государственного университета. По окончании обучения выпускники-«портовики» получат направление в вуз по специализации «Транспортная логистика».

Ранее сообщалось, что инвестиции ММТП за последние пять лет увеличились в девять раз. При этом налоговые платежи ММТП в региональный бюджет выросли в 2,2 раза до 990 миллионов рублей