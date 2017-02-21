Мурманским школьникам предложат стажировки на предприятиях региона

Атомный ледокол «50 лет победы» отходит от причала ФГУП «Атомфлот» в Мурманске

Крупнейшие предприятия Мурманской области предложат школьникам, студентам и педагогам региона совместную разработку проектов в рамках каникулярной школы «Заполярный наноград». Об этом сообщается на сайте регионального Минобрнауки

Будут открыты стажерские площадки «ФосАгро», Мурманского государственного технического университета, Центра судоремонта «Звездочка», «Атомфлота», «Ростелекома» и областного Информационного центра по атомной энергии. 25 февраля участники школы представят свои проекты к защите. Оценивать их будут представители указанных компаний.

Также участникам каникулярной школы предложат лекции, интерактивные игры и экскурсии на предприятия.

В январе сообщалось о скором открытии в Мурманской области детского технопарка «Кванториум». Школьники смогут попробовать себя в пяти направлениях: биоквантуме, робоквантуме, энерджиквантуме, геоквантуме, лазерквантуме. Также там появятся цех высокотехнологичного оборудования общего пользования (HiTech-цех), специальные лаборатории, лекторий, площадки для тестирования различных механизмов, медиабиблиотека и зоны отдыха.