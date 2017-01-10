В Мурманске откроют детский технопарк

В Мурманске появится детский технопарк «Кванториум». Соответствующее распоряжение подписала глава региона Марина Ковтун, сообщает «Арктик-ТВ».

«Кванториум» откроют в 2017 году на базе областного центра дополнительного образования «Лапландия». Предполагается, что технопарк увеличит охват детей программами технической и естественно-научной направленности.

У технопарка будет пять направлений работы: биоквантум, робоквантум, энерджиквантум, геоквантум, лазерквантум. Там появятся цех высокотехнологичного оборудования общего пользования (HiTech-цех), специальные лаборатории, лекторий, площадки для тестирования различных механизмов, медиабиблиотека и зоны отдыха.

В августе 2016 года сообщалось, что детский технопарк «Кванториум» при поддержке «Норникеля» откроется в Красноярске. Ежегодно в этом технопарке, под руководством университетских преподавателей и практикующих инженеров, будут обучаться 1750 школьников.