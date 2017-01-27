Летающие лаборатории исследуют облака Арктики

Самолет-лаборатория Як-42Д Росгидромета займется изучением облаков в Арктике. Об этом ТАСС сообщил заведующий лабораторией Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета Михаил Струнин.

Также в исследовании примут участие две британские, одна немецкая и одна канадская летающие лаборатории.

«Як-42Д исследует восточный сектор российской Арктики: море Лаптевых, Новосибирские острова, Восточно-Чукотское море, Северный Ледовитый океан. Иностранные самолеты проведут собственные исследования. Таким образом, будут произведены параллельные измерения Арктики», — сказал Струнин.

Отмечается, что исследования пройдут весной и осенью 2018 года. Их задача — изучение строения и состава облаков, ультрафиолетового излучения, получение данных о концентрации аэрозольных и газовых примесей.

В конце декабря 2016 года в небе над Мурманском жители наблюдали уникальное природное явление — перламутровые облака. Полярные стратосферные облака — это конденсационные образования, которые возникают в нижней стратосфере в зимне-весенний период преимущественно в полярных широтах при аномально низких температурах. Они формируются на высоте 15-27 километров.