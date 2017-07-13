Овсянников на примере Артбухты рассказал о новой городской среде в Севастополе

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что до конца июля чиновники определятся с планом благоустройства Артиллерийской бухты. Об этом в среду, 13 июля, сообщает пресс-служба правительства города.

«Артиллерийская бухта — это лицо Севастополя, его визитная карточка. Когда гости приезжают в наш город, они первым делом направляются сюда и видят стихийную автопарковку и клубы пыли. Это знаковое место необходимо обустроить так, чтобы оно превратилось в современное общественное пространство, где горожане и туристы смогут отдыхать в тени, дышать свежим воздухом и наслаждаться морским пейзажем. Крайне важно развивать городскую среду в Севастополе, делать ее более дружелюбной и удобной для людей», — сказал Овсянников.

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Он добавил, что руководство города поставило цель завершить все строительно-монтажные работы по созданию пешеходной зоны в Артбухте до начала летнего сезона 2018 года. «В настоящее время департаменты транспорта и строительства Севастополя уже выполняют поставленные перед ними задачи. Артбухта должна измениться к лучшему», — сообщил губернатор.

16 июня Овсянников порадовался инициативе и активности горожан в решении проблем, связанных с благоустройством. Глава города также выразил надежду, что в 2018 году правительство сможет выделять больше ресурсов на улучшение облика Севастополя.

В мае губернатор предложил внедрить народный контроль в сфере благоустройства дворовых территорий. По словам главы города, «главное, чтобы конечным результатом работ были довольны горожане, а не чиновники и подрядчики». Он также призвал всех севастопольцев, в чьих дворах идет реконструкция, по всем возникающим замечаниям обращаться к старшим по дому.