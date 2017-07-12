Овсянников рассказал о ремонте севастопольских дворов

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что ремонт дворов в городе будет осуществляться только после встречи подрядчиков с жильцами домов. Об этом он сказал в ходе совещания с главами муниципальных образований, передает пресс-служба правительства города.

«Всем подрядчикам дано поручение приступать к работе только после встреч с жильцами домов, приняв все поступающие замечания и предложения. Во многих дворах перечень выполняемых работ был существенно скорректирован по просьбе людей. В итоге горожане получают именно тот результат, который им необходим», — сообщил Овсянников.

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Отмечается, что до конца 2017 года в рамках проекта «Губернаторская инициатива» в Севастополе будут отремонтированы 100 внутридворовых территорий и 54 спортивные площадки. Кроме того, запланирована установка 100 новых детских площадок и 26 спортивных площадок.

Подчеркивается, что за первое полугодие 2017 года ремонт был сделан в 11 дворах. Еще в 41 дворе работы будут завершены до конца сентября. Всего на реализацию проекта «Губернаторская инициатива» правительство Севастополя выделило почти полмиллиарда рублей.

В мае Овсянников предложил внедрить народный контроль в сфере благоустройства дворовых территорий. По словам главы города, «главное, чтобы конечным результатом работ были довольны горожане, а не чиновники и подрядчики». Он также призвал всех севастопольцев, в чьих дворах идет реконструкция, по всем возникающим замечаниям обращаться к старшим по дому.