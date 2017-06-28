В Севастополе по проекту местных спортсменов построят первую скейтплощадку. Об этом в среду, 28 июня, сообщил врио губернатора Дмитрий Овсянников, отвечая на обращение общественников из организации «Севпарки» по качеству скейтплощадки, смонтированной в ходе реконструкции «Динопарка», передает пресс-служба правительства города.

Во время осмотра скейтплощадки специалистами, предшествовавшего ее приемке, выяснилось, что при монтаже фигур и плоскостей для экстремального катания на роликах, скейтах и велосипедах были нарушены требования стандартов, предъявляемых к подобным объектам.

«На самом начальном этапе проектирования площадки общественники из "Севпарков" предлагали подрядчикам несколько вариантов скейтплощадок от самых известных в мире разработчиков. Их устанавливают по всему миру. Эти проекты были дешевле и качественнее. Однако подрядчик не проявил заинтересованности», — пояснил Сергей Гардер, представитель молодежного объединения «Велопобеда».

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Власти города отказались принимать заведомо некачественный и потенциально небезопасный объект. Подрядчику рекомендовали рассмотреть другие проекты скейтплощадки и заменить конструкцию в соответствии с требованиями самих севастопольцев.

«Правительству удалось выстроить диалог подрядчика с общественниками и спортсменами. В итоге стороны пришли к соглашению. Компания "Стандарт-Строй", работающая на этом объекте, в течение месяца заменит оборудование в соответствии с рекомендациями спортсменов, при этом стоимость контракта не изменится», — прокомментировал Овсянников.

Президент севастопольской Федерации скейтбординга «Юг Экстрим» Александр Нагозин в свою очередь сказал, что «на сегодняшний день проблема решена». «Все фигуры переделают по нашим предложениям, а нас, инициативную группу, будут и в дальнейшем еще на стадии проектирования привлекать к реализации подобных проектов», — отметил он.

«И скейтплощадку в "Динопарке"», и все другие объекты, которые мы будем принимать в этом году, будут введены в эксплуатацию только при отсутствии нарушений. Если есть несоответствия стандартам и требованиям — такую работу мы не примем», — заверил врио губернатора.