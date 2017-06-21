Проморолик о Севастополе за сутки посмотрели более 4 миллионов человек

В Рунете набирает популярность трогательный проморолик, посвященный Севастополю. Автора клипа — Артем Петров, который родился и вырос в Крыму, а затем уехал в Москву строить карьеру в рекламном бизнесе.

Видео появилось в интернете вечером 19 июня, а у к утру 21-го ролик собрал более четырех миллионов просмотров на видеохостинге YouTube и в социальной сети «ВКонтакте».

В клипе запечатлены памятные места и живописные виды Севастополя, а также объекты, обладающие высоким туристическим потенциалом, в том числе музей-заповедник «Херсонес Таврический», Байдарская долина, 35-я береговая батарея и другие.

На видео показаны севастопольцы самых разных поколений и возрастов. Все герои — реальные люди и не являются профессиональными актерами. В проморолике Севастополь раскрывается как яркий, живой, богатый природной красотой и историческими традициями город.

Сам автор понадеялся при помощи своей работы пробудить у молодой и активной аудитории больший интерес к содержательному туризму. Кроме того, Артем Петров на странице во «ВКонтакте» признался, что крымские корни не отпускали его никогда. А созданный им клип — дань уважения и подарок любимому городу и Крыму в целом, а также посвящение отцу.

Пользователи в комментариях отзываются о проморолике очень лестно и называют его примером здорового, «не квасного» патриотизма.