Овсянников порадовался активности севастопольцев в обустройстве города

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что жители города проявляют инициативу и активность в решении проблем, связанных с благоустройством дворов. Об этом он заявил на церемонии награждения победителей конкурса «Самый дружный двор», передает в пятницу, 16 июня, пресс-служба правительства города.

«Задачей этой инициативы было не только благоустроить город — правительство Севастополя занимается благоустройством по многим другим направлениям, — но и привлечь к решению проблем наших дворов севастопольцев, которые проявляют постоянную активность», — сказал Овсянников.

Материалы по теме «Работаем на нужный городу и стране результат» Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников — о будущем города-героя

Глава города также выразил надежду, что в 2018 году правительство сможет выделять «больше ресурсов на народное благоустройство».

В мае Овсянников предложил внедрить народный контроль в сфере благоустройства дворовых территорий. По словам главы города, «главное, чтобы конечным результатом работ были довольны горожане, а не чиновники и подрядчики». Он также призвал всех севастопольцев, в чьих дворах идет реконструкция, по всем возникающим замечаниям обращаться к старшим по дому.