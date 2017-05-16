Опрос показал готовность большинства севастопольцев голосовать за Овсянникова

Около 65 процентов жителей Севастополя связывают надежды на улучшение жизни с Дмитрием Овсянниковым, временно исполняющим обязанности губернатора. При этом 57 процентов проголосовали бы за него, если бы выборы глава города прошли в ближайшее воскресенье. Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает во вторник, 16 мая, ТАСС.

«73 процента оценивают его работу лучше, чем предшественника. Из тех, кто точно пойдет на выборы, за врио губернатора готовы отдать свои голоса 67 процентов», — отмечается в отчете ВЦИОМ о результатах опроса, прошедшего в первом квартале 2017 года.

Как отмечают социологи, с именем Овсянниковым севастопольцы связывают строительство и ремонт дорог в городе, благоустройство. 64 процента жителей связывают перемены в работе властей со сменой руководства город, при этом 65 процентов опрошенных уверены, что врио губернатора работает в интересах города и всех горожан.

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В марте сообщалось, что Овсянников подал документы в политсовет партии «Единая Россия» для участия в праймериз перед выборами главы города. «В целом моя предвыборная кампания будет построена на той реальной работе, которую делает правительство Севастополя», — рассказал тогда Овсянников.

О своей поддержке кандидатуры врио губернатора на выборах, назначенных на сентябрь 2017-го, заявил депутат Заксобрания Алексей Чалый.

В том же месяце эксперты фонда «Петербургская политика» отметили, что Овсянников успешно заменил предыдущего главу города, он отлично знает повестку дня и является публичной фигурой.