Чалый посетовал на обязательные для губернатора «ритуальные танцы»

Депутат Законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый, ранее занимавший пост председателя регионального парламента, не намерен претендовать на должность главы города из-за отсутствия психологической склонности к подобной работе. Об этом он рассказал в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 20 февраля.

«Это вообще не мое, мне это психологически тяжело, там огромное количество обязательных для руководителя и сопутствующих "ритуальных танцев"», — отметил Чалый. Он признался, что не обладает умением решать хозяйственные вопросы города, необходимым для губернатора.

Чалый также сообщил, что не собирается переизбираться в новый созыв законодательного органа (срок его депутатских полномочий истекает в 2019 году — прим. «Ленты.ру»). «Закончится — и уйду. Я считаю, что гораздо полезнее я буду в реализации конкретных проектов развития города», — заявил он.

Депутат добавил, что хотел бы «способствовать тому, чтобы город стал центром интеллектуальной энергетики», которую он считает одним из перспективных направлений развития Севастополя.

24 ноября 2016 года депутаты севастопольского закса приняли закон, устанавливающий прямые выборы губернатора. Согласно нему глава города будет избираться всенародным голосованием на пять лет. Тогда Чалый в беседе с «Лентой.ру» отметил, что не намерен участвовать в выборах губернатора города, которые пройдут в сентябре.

Врио главы города Дмитрий Овсянников, сменивший Меняйло на этом посту в конце июля прошлого года, заявлял, что пойдет на них, если к тому времени достигнет успехов на своем посту и получит поддержку населения.

Алексей Чалый был инициатором двух попыток разрешить жителям города выбирать себе главу. Против них выступал, в частности, бывший губернатор Севастополя Сергей Меняйло.