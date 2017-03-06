Эксперты оценили работу врио главы Севастополя

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников успешно заменил предыдущего главу города, он отлично знает повестку дня и является публичной фигурой. Об этом сообщается в докладе фонда «Петербургская политика», опубликованном в понедельник, 6 марта.

Комфортность восприятия элитами нового мэра оценена как средняя, такой же уровень, по мнению экспертов фонда, у федеральной поддержки и динамики работы Овсянникова.

Доклад посвящен результатам деятельности десяти глав регионов, которые были назначены в период с июля 2016 года по февраль 2017-го. «В целом избегая как жесткой конфронтации с элитами, так и избыточного числа даваемых обязательств (...), они с разной скоростью погружаются в местную проблематику», — характеризуют политологи итоги работы губернаторов.

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В феврале депутат Законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый, ранее занимавший пост председателя регионального парламента, заявил, что не будет претендовать на должность губернатора.

В ноябре 2016-го заксобрание приняло закон о прямых выборах губернатора. Согласно новой норме, глава города будет избираться всенародным голосованием на пять лет. Овсянников, сменивший Сергея Меняйло на этом посту в конце июля 2016 года заявлял, что пойдет на выборы, если к тому времени будет достаточно успешен на своем посту и получит поддержку населения.

Алексей Чалый был инициатором двух попыток разрешить жителям города выбирать себе главу. Против этого выступал, в частности, бывший губернатор Севастополя Меняйло.