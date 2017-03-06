Овсянников уволил директора «Севавтотранса» из-за неудовлетворительной работы

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников уволил директора предприятия «Севавтотранс» Дмитрия Ярошко, потому как чиновник не справился со своими обязанностями. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает сайт «Примечания».

«Принято кадровое решение — директор ГУП (государственное унитарное предприятие — прим. «Ленты.ру») сегодня будет освобожден от занимаемой должности, чтобы это было уроком для остальных руководителей ГУПов», — приводит ресурс слова Овсянникова.

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Он отметил, что большая часть закупленных городом автобусов простаивает на стоянках и не осуществляет перевозки. Также, по словам Овсянникова, в Севастополе не действует социальное такси, хотя этот вид транспорта должен работать круглосуточно.

Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора предупредил о росте тарифов на городских автобусных маршрутах. При этом Овсянников подчеркнул, что предусмотренные для определенных категорий граждан льготы на проезд будут сохранены.

В феврале «Примечания» сообщали, что большая часть маршрутных такси Севастополя отказалась от перевозки граждан четырех льготных категорий пассажиров, так как у некоторых перевозчиков истекли договоры, в которых было указано это обязательство. В управлении транспорта города информировали, что правительство Севастополя регулирует тарифы только на 33 городских маршрутах.