Овсянников предложил запомнить некрасивый двор и посмотреть на него через месяц

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников предложил жителям города оценить изменения во дворе после ремонта. Во вторник, 25 апреля, он опубликовал на своей странице в Facebook фото одной из придомовых территорий, чтобы севастопольцы смогли через месяц оценить, как изменится это место.

«Это улица Вакуленчука, 18. Давайте запомним эти фото и запомним этот адрес. А через месяц сравним, насколько заметными будут перемены. Их запланировано немало: замена покрытия проезжей части, установка бордюрного камня, ремонт тротуаров», — написал он.

Овсянников подчеркнул, что «это лишь "первая весенняя ласточка" масштабной программы благоустройства городских дворов». «В этом году она будет реализована более чем в 60 придомовых территориях», — отметил он.

Материалы по теме Стратегия будущего В Севастополе представили план развития города до 2030 года

21 апреля глава Севастополя в ходе Ялтинского международного экономического форума ознакомил первого заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко и вице-премьера Дмитрия Козака со стратегией развития города до 2030 года. Тремя днями ранее Овсянников представил документ в заксобрании города.

Стратегия предусматривает значительный рывок в социально-экономическом развитии Севастополя, план рассчитан до 2030 года. До 2020 года в дороги Севастополя вложат более 20 миллиардов рублей, завершится строительство индустриального парка, который обеспечит 1500 новых рабочих мест. Уже к 2024 году оборот отрасли судоремонта и судостроения должен вырасти почти в семь раз, вылов рыбы — в два раза, а сам город должен войти в топ-10 наиболее популярных туристических мест в России. Валовой региональный продукт будет увеличен в более чем в два раза, доля собственных доходов бюджета превысит 70 процентов.