Овсянников представил Козаку и Кириенко стратегию развития Севастополя

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников в ходе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) представил первому заместителю главы Администрации президента РФ Сергею Кириенко и вице-премьеру Дмитрию Козаку стратегию развития города. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отмечается, что стратегия предусматривает значительный рывок в социально-экономическом развитии Севастополя, план рассчитан до 2030 года. До 2020 года в дороги Севастополя проинвестируют более 20 миллиардов рублей, завершится строительство индустриального парка, который обеспечит 1500 новых рабочих мест. Уже к 2024 году оборот отрасли судоремонта и судостроения должен вырасти почти в 7 раз, вылов рыбы — в 2 раза, а сам город должен войти в топ-10 наиболее популярных туристических мест в России. Валовой региональный продукт будет увеличен в более чем в два раза, доля собственных доходов бюджета превысит 70 процентов.

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18 апреля Овсянников представил Стратегию социально-экономического развития города до 2030 года в заксобрании города. В правительстве подчеркнули, что в ходе работы над документом, в которой принимала участие общественность города, была сформирована миссия города: «Севастополь — это геостратегический, культурно-исторический, гуманитарный и туристический центр России на Черном море». Вместе с тем она предусматривает и формирование такой городской среды, в которой будет комфортно жить, учиться, работать, творить и отдыхать.

III Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 20 по 22 апреля. На полях ЯМЭФ планируется подписание десятков соглашений на сумму более, чем 100 миллиардов рублей. В этом году в форуме принимают участие полторы тысячи человек, представляющие больше 40 стран. Из зарубежных делегаций самая многочисленная — итальянская.