Глава Севастополя представил заксобранию Стратегию развития города до 2030 года

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников представил в заксобрании Стратегию социально-экономического развития города до 2030 года. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщается в пришедшем на адрес редакции пресс-релизе горадминистрации.

Как подчеркивают в правительстве Севастополя, в ходе работы над документом, в которой принимала участие общественность города, была сформирована миссия города: «Севастополь — это геостратегический, культурно-исторический, гуманитарный и туристический центр России на Черном море». Вместе с тем она предусматривает и формирование такой городской среды, в которой будет комфортно жить, учиться, работать, творить и отдыхать.

Материалы по теме Вывести на туристскую воду Какие проекты готовят в Севастополе для горожан и гостей

Презентуя Стратегию, Овсянников определил и задачи, которые стоят перед городскими властями. «Добиться этого можно за счет реализации потенциала города в исторически сложившихся отраслях экономики: судостроение и судоремонт, приборостроение,

туризм, виноделие, рыбный промысел. Севастополь должен выйти на лидирующие позиции среди российских регионов по темпам роста основных экономических показателей», — отметил он.

Глава Севастополя также высказал мнение, что «севастопольцы на протяжении всей истории города умели бороться и побеждать». «Это наглядно увидел весь мир в 2014 году. Сейчас наступил новый период борьбы», — обратился он с призывом к присутствующим на заседании заксобрания.

Презентация Стратегии прошла в рамках публичного отчета врио губернатора о результатах деятельности правительства Севастополя за 2016 год. В конце марта документ обсуждался с депутатами регионального парламента. Тогда вице-губернатор Илья Пономарев подчеркнул, что при его подготовке были по возможности учтены все предложения, поступившие в ходе шести экспертных сессий.

Целью реализации Стратегии развития города является создание высокоэффективной экономики, становление Севастополя как делового центра, центра туризма, формирование комфортной городской среды.