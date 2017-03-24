Правительство Севастополя обсудило стратегию развития города с депутатами

Правительство Севастополя обсудило с депутатами Законодательного собрания проект Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Для нас важно, что обсуждение стратегии проходит в кругу депутатов, многие из вас активно участвовали в рабочих группах. На этой неделе мы проводим обсуждения с разными экспертными сообществами, чтобы подытожить все замечания и внести изменения в стратегию», — отметил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

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Он отметил, что окончательный вариант стратегии будет внесен на утверждение в региональный парламент до конца апреля. Представлявший проект вице-губернатор Илья Пономарев напомнил, что были по возможности учтены все предложения, поступившие в ходе шести экспертных сессий.

Двумя днями ранее сообщалось, что промышленный совет при правительстве Севастополя одобрил проект Стратегии социально-экономического развития города.

Целью реализации стратегии города является создание высокоэффективной экономики, становление Севастополя как делового центра, центра туризма, формирование комфортной городской среды.

