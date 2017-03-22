Крым
 

Проект Стратегии развития Севастополя до 2030 года одобрен промышленным советом

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Промышленный совет при правительстве Севастополя одобрил проект Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе правительства города.

Проект, скорректированный по итогам нового этапа обсуждений под руководством врио губернатора Дмитрия Овсянникова, представил замглавы региона Илья Пономарев. «Миссия представлена как: Севастополь — геостратегический, культурно-исторический, гуманитарный и курортно-туристический центр России. Город, где комфортно жить, работать и отдыхать», — сказал он.

По словам Пономарева, Севастополь важен для России как база Черноморского флота, но в то же время город является историческим памятником и центром мирового туризма.

Депутат местного Заксобрания Алексей Чалый отметил, что в городе развито гальваническое и металлообрабатывающее производство, однако заказов на продукцию нет. Врио губернатора Овсянников в свою очередь пообещал, что власти сделают в стратегии акцент на тех видах производства, которые не будут пересекаться на имеющихся.

Второй этап экспертного обсуждения стратегии завершится 24 марта. Итоговый документ станет основой проекта закона о Стратегии развития Севастополя.

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