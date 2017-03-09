Власти Севастополя подтвердили планы по развитию гражданского сектора Бельбека

Правительство Севастополя намерено реализовать проект гражданского сектора аэропорта Бельбек. Об этом в четверг, 9 марта, сообщают «Примечания» со ссылкой на главу департамента архитектуры и градостроительства Александра Моложавенко.

По его словам, границы сектора были утверждены на заседании правительства, далее должна быть подготовлена проектная документация, и предоставлено федеральное финансирование проекта. Моложавенко напомнил, что публичные слушания, по результатам которых правительство города поддержало проект, прошли в сентябре 2016-го. Он также отметил, что сроки реализации проекта сократятся до конца 2017 года.

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В декабре 2016-го временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что проект севастопольского аэропорта Бельбек пока «ляжет на полку». Вместе с тем глава города тогда подчеркнул, что Севастополю необходима своя воздушная гавань. «Я нахожусь в стадии борьбы за Бельбек, я буду бороться до конца за этот проект. Севастополю нужен свой аэропорт!» — высказался тогда Овсянников.

В том же месяце сообщалось, что 1,7 миллиардов рублей из федеральной целевой программы, предназначенной для Бельбека станут взносом Севастополя в уставный капитал международного аэропорта «Симферополь». Как уточняют «Примечания» со ссылкой на собственные источники, реализация проекта гражданского аэропорта была приостановлена из-за сомнений в возможности без затруднений доставлять пассажиров на Южный берег Крыма.