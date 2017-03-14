Стратегию развития Севастополя доработают до конца марта с участием экспертов

Завершающий этап экспертного обсуждения Стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года пройдет с 14 по 24 марта. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Как отмечается в сообщении, на первом этапе обсуждения в документ были внесены изменения, в том числе в части корректировки миссии, целей и задач стратегии. «Считаю принципиально важным создавать стратегию развития города с вовлечением широкого круга специалистов различных сфер (...) Это позволит избежать в будущем возможных ошибок и недочетов и получить именно тот проект, который сегодня так нужен городу и севастопольцам», — высказал свою позицию временно исполняющий обязанности главы Севастополя Дмитрий Овсянников.

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К обсуждению документа, который ляжет в основу соответствующего законопроекта о развитии Севастополя, будут привлечены эксперты, депутаты всех уровней, журналисты, отраслевые специалисты. Как подчеркивают городские власти, процесс работы над стратегией будет максимально открытым.

В опубликованном 6 марта докладе фонда «Петербургская политика» констатировалось, что Овсянников успешно заменил предыдущего главу города, он отлично знает повестку дня и является публичной фигурой. Комфортность восприятия элитами нового руководителя оценена как средняя, такой же уровень, по мнению экспертов фонда, у федеральной поддержки и динамики работы Овсянникова.