Овсянников 18 апреля представит в заксобрании Стратегию развития Севастополя

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников 18 апреля представит проект Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает пресс-служба заксобрания региона.

Презентация документа состоится в рамках публичного отчета врио губернатора о результатах деятельности правительства Севастополя за 2016 год. Стратегия будет внесена на рассмотрение Законодательного собрания города в виде законопроекта.

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В конце марта правительство Севастополя обсудило с членами закса проект стратегии. Представлявший документ вице-губернатор Илья Пономарев отметил, что при его подготовке были по возможности учтены все предложения, поступившие в ходе шести экспертных сессий.

Ранее в том же месяце проект Стратегии был одобрен промышленным советом при правительстве Севастополя.

Целью реализации Стратегии развития города является создание высокоэффективной экономики, становление Севастополя как делового центра, центра туризма, формирование комфортной городской среды.