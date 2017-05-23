Овсянников внедрит народный контроль по благоустройству дворовых территорий

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников предложил внедрить народный контроль по благоустройству дворовых территорий. С такой инициативой он выступил во время проверки работ по замене асфальтового полотна и бордюров во дворах домов на улицах Хрусталева и Маршала Геловани. Об этом во вторник, 23 мая сообщает пресс-служба правительства города.

«Масштабный проект благоустройства городских дворов — это, в первую очередь, инициатива самих севастопольцев. Правительство лишь помогает воплотить в жизнь то, что необходимо жителям каждого конкретного дома», — подчеркнул Овсянников, добавив, что каждый рубль должен быть потрачен с максимальной пользой для жителей города.

По его словам, «главное, чтобы конечным результатом работ были довольны горожане, а не чиновники и подрядчики». Глава города призвал всех севастопольцев, в чьих дворах идет реконструкция, по всем возникающим замечаниям обращаться к старшим по домам. Подрядчики должны будут учесть все пожелания горожан.

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В свою очередь главам муниципалитетов поручено провести встречи со всеми жителями домов, вошедших в программу «Губернаторская инициатива», и ответить на все их вопросы. Кроме того, в каждом дворе должен быть установлен информационный щит со всеми данными о выполняющихся работах. Подрядчиков Овсянников призвал к тому, чтобы все работы были выполнены «в сжатые сроки и с самым высоким качеством». Отмечается, что на сегодняшний день ремонт начался в 15 дворах.

По информации пресс-службы, всего в рамках проекта «Губернаторская инициатива» по итогам опроса более 22 тысяч севастопольцев о состоянии дворов, была определена 161 придомовая территория, требующая приоритетного внимания. В бюджете на 2017 год правительством предусмотрено 232,7 миллиона рублей на ремонт 86 дворовый территорий. Для участия в первой очереди реализации проекта отобраны 59 дворов.

В конце апреля врио губернатора опубликовал на своей странице в Facebook фото придомовой территории на улице Вакуленчука,18, чтобы севастопольцы смогли через месяц оценить, как изменится это место.