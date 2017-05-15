Глава Севастополя распорядился создать комиссию для решения проблем садоводов

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников поручил создать комиссию для решения земельно-имущественных и иных проблем севастопольских садоводов. Об этом говорится в поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 15 мая, пресс-релизе правительства города.

«Мы должны защитить интересы членов садоводческих товариществ прежде всего в оформлении прав собственности, развитии инфраструктуры, включенности садоводческих товариществ в будущую карту города», — подчеркнул Овсянников.

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Глава города также заявил, что структура комиссии будет утверждена во время заседания правительства 18 мая 2017 года. Возглавит ее работу вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев, а в состав войдут представители правительства и Законодательного собрания города. «Первостепенными задачами комиссии станут: рассмотрение имущественно-земельных споров, вопросов благоустройства территорий и дорог, а также обеспечения садовых товариществ бесперебойной подачей электричества и воды», — отметил Овсянников.

Ранее 15 мая Овсянников поручил правительству города работать над Генеральным планом до тех пор, пока не будут рассмотрены все поступающие предложения граждан к документу. Врио губернатора также подчеркнул, что «общение с горожанами в ходе обсуждений проекта позволило систематизировать значительное количество проблем, затрагивающих жизненные интересы горожан».

Демонстрация материалов проекта генерального плана города во всех администрациях муниципальных округов организована с 24 апреля. По итогам прошедших 12 мая общественных слушаний в документ, определяющий облик Севастополя, внесены замечания и предложения 3,4 тысячи участников.