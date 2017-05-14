В Генплан Севастополя внесли предложения сотен участников публичных слушаний

В проект Генплана Севастополя внесены замечания и предложения 3,4 тысячи участников общественных слушаний, прошедших 12 мая. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городского правительства.

«Мы приветствуем такую высокую общественную активность и конструктивную позицию жителей города. Очень правильно и хорошо, что обсуждение Генплана вызвало столь широкий резонанс — это значит, что у города в итоге получится самый лучший в России Генплан — наиболее проработанный и соответствующий нуждам и чаяниям севастопольцев», — сказал директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

Он заверил, что каждый участник будет услышан и что каждое обоснованное предложение будет учтено в итоговом документе. Инициативы, как пояснили в пресс-службе, отразили желание горожан максимально сохранить исторический облик Севастополя и существующие объекты частной собственности.

Подробные результаты обсуждения доложат врио губернатора Дмитрию Овсянникову в понедельник, 15 мая. В этот же день будут определены действия правительства и представлена дорожная карта по дальнейшей работе.

Созданием проекта занимается Институт Генплана Москвы.