Овсянников объявил Севастополь городом Черноморского флота

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников поучаствовал в митинге, посвященном 234-й годовщине основания Черноморского флота России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городского правительства.

Помимо главы региона, в мероприятии приняли участие командующий Черноморским флотом Александр Витко, председатель Заксобрания Екатерина Алтабаева и глава Крыма Сергей Аксенов.

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«На протяжении своей истории Черноморский флот и Севастополь неотделимы друг от друга. Мы плечом к плечу стоим на страже интересов нашей страны, служим и работаем на благо Отечества, в сложные времена всегда приходим на помощь друг другу. Судьбы города и флота настолько переплетены, что для большинства россиян — это слова синонимы», — сказал Овсянников.

«Севастополь был, есть и будет городом Черноморского флота!» — добавил он, поощряя благодарностями и подарками лучших военнослужащих.

Митинг завершился возложением цветов к памятнику императрице Екатерине II, основательнице Черноморского флота, и торжественным прохождением роты почетного караула ЧФ. Также 13 мая пройдет парусная регата на призы начальника Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова.