Глава Севастополя встретится с прилетевшими в Крым из Армении ветеранами войны

В Крыму встретили семь ветеранов Великой Отечественной войны, которые участвовали в освобождении Севастополя в мае 1944 года, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Дмитрий Овсянников в своем Facebook.

Среди гостей — почетный гражданин Севастополя Андраник Геворкян, который отметит 9 мая 2017 года свои 96 лет.

«Завтра они станут гостями празднования Дня Победы в Севастополе. Буду рад встрече и общению с каждым», — отметил Овсянников.

Как сообщает ТАСС, приехавшие ветераны воевали в составе 89-й Таманской стрелковой дивизии, которая была сформирована в Ереване и участвовала в боях на Кавказе, освобождении Кубани. После этого бойцы дивизии освободили Керчь и Севастополь.