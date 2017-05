Самойлова споет песню для «Евровидения» в Севастополе

Стали известны подробности выступления Юлии Самойловой в Севастополе 9 мая. Об этом сообщает сайт правительства города.

Концерт состоится на площади Нахимова в центре города. В программу войдут песни композиции «Молитва», «Соловьи», «Да здравствует мир», I will always love you, «Новый день», «Стена», а также Flame is burning, с которой певица должна была выступать на конкурсе «Евровидение».

Финалом праздничного концерта станет песня «День Победы». Ее хором исполнят все участники и зрители.

Самойлова должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве. Однако власти Украины запретили ей въезд из-за гастролей в Крыму, которые были расценены как нарушение госграницы. Первый канал отказался от замены участника, было решено, что певица выступит на фестивале в 2018 году. Глава Севастополя Дмитрий Овсянников в качестве альтернативы предложил артистке выступление в городе.