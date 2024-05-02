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00:31, 2 мая 2024Наука и техника

Обнаружен гигантский хищный «велоцираптор»

iScience: обнаружен гигантский вид дейнонихозавров

Изображение: iScience

Палеонтологи обнаружили следы пятиметрового хищного динозавра из семейства троодонтидов клады дейнонихозавров, что бросает вызов тому, что было известно о размерах этой группы древних ящеров. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале iScience.

Следы были найдены в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая международной группой исследователей под руководством палеонтолога доктора Энтони Ромилио из Лаборатории динозавров Университета Квинсленда. Хищник Fujianipus yingliangi, принадлежавший появившимся в конце юрского периода (95 миллионов лет назад) троодонтидам, достигал пять метров в длину и имел ноги длиной 1,8 метра.

Клада дейнонихозавров объединяет в себе хищных динозавров, живших в позднем юрском и меловом периодах, которые были изображены в фильме «Парк юрского периода» под названием велоцирапторов.

Размеры Fujianipus yingliangi сопоставимы с другими крупными дейнонихозаврами — австрораптором и ютарапторов. По словам авторов, это значит, что гигантизм развивался независимо по крайней мере четыре раза внутри клады Deinonychosauria и как минимум в трех основных линиях: Eudromaeosauria, Unenlagiidae и Troodontidae.

Представления, что троодонтиды могут быть крупными, в палеонтологическом сообществе появилось относительно недавно. Ранее были обнаружены окаменелости, демонстрирующие тенденцию к гигантизму у тех, кто обитал вблизи древнего Полярного круга, поскольку из-за продолжительных периодов темного времени суток конкуренция между видами ослабевала. Однако новые результаты показывают, что гигантские хищники встречались ближе к экватору и были более широко рассредоточены.

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      Александр Еникеев
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