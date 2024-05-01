В Грузии открестились от использования резиновых пуль

МВД Грузии: полиция в Тбилиси не применяла резиновые пули при разгоне активистов

Замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе открестился от использования резиновых пуль при разгоне протестующих в Тбилиси. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов имеют полное правовое основание применять резиновые пули. Однако, подчеркнул он, для отражения нападения на здание парламента полиция применила лишь водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.

При этом один из пострадавших участников протеста рассказал ТАСС, что был ранен резиновой пулей спецназа.

29 апреля грузинские депутаты во втором чтении поддержали законопроект об иноагентах, который предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, если 20 процентов их годового дохода представляют собой поступления из-за рубежа. Третье чтение назначено на 17 мая.