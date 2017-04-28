Овсянников объявил о выступлении Юлии Самойловой в Севастополе на День Победы

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что певица Юлия Самойлова выступит в городе на День Победы. Об этом он сообщил в пятницу, 28 апреля, на своей странице в Facebook.

«Наконец, можно официально заявить — Юлия Самойлова выступит в Севастополе 9 мая! Мы будем очень рады принять в этот день Юлию в нашем городе-герое! Пусть Севастополь объединит в этот день всех граждан нашей страны вокруг Юлии — ей нужны ваши искренние эмоции и поддержка! Ведь она настоящий боец и патриот», — написал Овсянников.

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Глава Севастополя отметил, что 9 мая в этом году совпадает с первым полуфиналом «Евровидения-2017». «Но из-за трусливого и подлого запрета организаторов, которые окончательно политизировали конкурс, созданный, по сути, для объединения разных стран вокруг талантливых людей, россиянка Юлия Самойлова не сможет участвовать в нем», — напомнил он.

О том, что исполнительница получила приглашение выступить в Севастополе, власти города сообщали 24 апреля.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая. Россия не будет участвовать в конкурсе из-за запрета Киевом заявленной участнице Юлии Самойловой въезжать на Украину. Ей вменяется несогласованное с Киевом посещение Крыма в 2015 году.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

