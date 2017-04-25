Власти Киева на время «Евровидения» вывезут из города бездомных

Власти Киева планируют на время «Евровидения-2017» вывезти за пределы города лиц без определенного места жительства. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции украинской столицы сообщает украинское издание «Вести».

Отмечается, что «спецоперацию» чиновники намерены провести, чтобы бездомные, которых больше всего у Центрального вокзала, «не нервировали гостей конкурса». «Куда будем вывозить, пока не знаем, но такая операция будет точно. Не исключено, что где-то за Киевом выгрузим в чистом поле», — сказал журналистам патрульный Сергей. Заместитель пресс-секретаря полиции Киева Яна Семенюк сказала, что мероприятие находится в стадии разработки.

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Всего в украинской столице, по оценке министерства социальной политики, находится около 20 тысяч бомжей. Они живут за счет «работы» подставными жертвами, наркокурьерами, политическими агитаторами, а в некоторых случаях выполняют роль агентов Службы безопасности Украины (СБУ).

В марте 2016 года портал «Корреспондент.net» писал, что число бездомных в Киеве с 2014-го выросло на 20 процентов. Новоявленными бомжами стали бывшие военнослужащие, участвовавшие в так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины, переселенцы и граждане, обнищавшие из-за обвала курса гривны.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая. Россия не будет участвовать в конкурсе из-за запрета Киевом заявленной участнице Юлии Самойловой въезжать на Украину. Первый канал и «Россия 1» отказались от трансляции конкурса.