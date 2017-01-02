Ляшко накормил киевских бомжей

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко поделился едой со своего новогоднего стола с бездомными, которые ищут ночлег на главном железнодорожном вокзале Киева. Об этом политик сообщил в Facebook.

«Моя задача — чтобы на Украине было меньше бездомных, особенно детей», — написал Ляшко.

В другой записи Ляшко призвал своих подписчиков и друзей не выбрасывать остатки еды, а раздать их нуждающимся либо бродячим животным.

В марте 2016 года «Корреспондент.net» писал, что число бездомных в Киеве с 2014-го выросло на 20 процентов. Новоявленными бомжами стали бывшие военнослужащие, участвовавшие в так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины, переселенцы и граждане, обнищавшие из-за обвала курса гривны.