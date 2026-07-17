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09:14, 17 июля 2026Моя страна

На автомойке в Дагестане заметили необычных посетителей

В Табасаранском района Дагестана коровы пришли на автомойку и попали на видео
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В Табасаранском района Дагестана на автомойке заметили необычных посетителей — коров. Ролик с животными опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На записи запечатлены четыре коровы, занявшие площадки, предназначенные для мытья автомобилей. «Здесь на автомойках в порядке живой очереди купаются коровы. Сейчас пока они выжидают. Походу, еще не запустили, или денег им не хватило. В общем, в Табасаранском районе даже коровы моются на автомойках», — комментирует мужской голос за кадром.

Ранее в Дагестане мужчина со словами «э, братва, завязывайте» разнял дерущихся ежиков. Колючие зверьки устроили схватку на дороге в вечернее время и не реагировали на подъехавший к ним автомобиль.

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