На автомойке в Дагестане заметили необычных посетителей

В Табасаранском района Дагестана коровы пришли на автомойку и попали на видео

В Табасаранском района Дагестана на автомойке заметили необычных посетителей — коров. Ролик с животными опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На записи запечатлены четыре коровы, занявшие площадки, предназначенные для мытья автомобилей. «Здесь на автомойках в порядке живой очереди купаются коровы. Сейчас пока они выжидают. Походу, еще не запустили, или денег им не хватило. В общем, в Табасаранском районе даже коровы моются на автомойках», — комментирует мужской голос за кадром.

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