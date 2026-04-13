Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13 апреля 2026

В Дагестане мужчина со словами «э, братва, завязывайте» разнял дерущихся ежиков

Варвара Кошечкина

В Дагестане мужчина со словами «э, братва, завязывайте» разнял драку, устроенную двумя ежиками. Ролик публикует Telegram-канал «Двач».

Колючие зверьки устроили схватку на дороге в вечернее время и не реагировали на подъехавший к ним автомобиль.

«Драку ежиков вообще в жизни никогда никто не видел (...) Я сигналю, они даже вообще не слышат нас (...) Нормальная рубка у них там идет», — прокомментировал автор ролика.

Водителю пришлось выйти из автомобиля и вмешаться в драку. Он аккуратно отодвинул ногой одного из соперников, подтолкнул обоих животных кроссовкой в разные стороны, и каждый убежал на свою обочину.

Ранее массовый заплыв толстеньких кабанчиков в Астраханской области попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok