В Дагестане мужчина со словами «э, братва, завязывайте» разнял дерущихся ежиков

В Дагестане мужчина записал на видео, как разнял дерущихся ежиков

В Дагестане мужчина со словами «э, братва, завязывайте» разнял драку, устроенную двумя ежиками. Ролик публикует Telegram-канал «Двач».

Колючие зверьки устроили схватку на дороге в вечернее время и не реагировали на подъехавший к ним автомобиль.

«Драку ежиков вообще в жизни никогда никто не видел (...) Я сигналю, они даже вообще не слышат нас (...) Нормальная рубка у них там идет», — прокомментировал автор ролика.

Водителю пришлось выйти из автомобиля и вмешаться в драку. Он аккуратно отодвинул ногой одного из соперников, подтолкнул обоих животных кроссовкой в разные стороны, и каждый убежал на свою обочину.

