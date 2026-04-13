В Дагестане мужчина со словами «э, братва, завязывайте» разнял дерущихся ежиков

В Дагестане мужчина со словами «э, братва, завязывайте» разнял драку, устроенную двумя ежиками. Ролик публикует Telegram-канал «Двач».
Колючие зверьки устроили схватку на дороге в вечернее время и не реагировали на подъехавший к ним автомобиль.
«Драку ежиков вообще в жизни никогда никто не видел (...) Я сигналю, они даже вообще не слышат нас (...) Нормальная рубка у них там идет», — прокомментировал автор ролика.
Водителю пришлось выйти из автомобиля и вмешаться в драку. Он аккуратно отодвинул ногой одного из соперников, подтолкнул обоих животных кроссовкой в разные стороны, и каждый убежал на свою обочину.
Ранее массовый заплыв толстеньких кабанчиков в Астраханской области попал на видео.