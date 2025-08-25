Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:20, 25 августа 2025Моя страна

Массовый заплыв толстеньких кабанчиков в России попал на видео

Shot: В Астраханской области сняли на видео заплыв толстых кабанчиков по Волге
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В Астраханской области российские рыбаки стали свидетелями массового заплыва толстеньких кабанчиков. Дикие свиньи переплывали реку и попали в объектив камер. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На ролике можно увидеть, как почти два десятка кабанов активно гребут ногами в воде, чтобы добраться до другого берега.

«Такого я еще не видел! Кабаны там и поросята, целая куча», — сказал автор видео.

Уточняется, что кадры были сделаны на Волге. Примечательно, что ширина русла этой реки в Астрахани составляет около одного-двух километров.

Ранее редкий детеныш земляной свиньи, трубкозуб, родился в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде. Малыш обладает вытянутым носом, длинными когтями и большими ушами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рособрнадзор объявил предостережения российским вузам. К каким учебным заведениям возникли вопросы и чем недовольны в ведомстве?

    Семья из десяти человек избила израильского туриста до потери сознания в Европе

    Трамп высказался о гарантиях безопасности Украине

    Полицейские нашли запрещенный сюрприз в соли для ванн

    В России объяснили значение слов Зеленского об одной семье Украины и Крыма

    Трамп признался в неожиданных трудностях по Украине

    Стало известно об изменениях в экзамене для мигрантов по русскому языку

    Трампу понравилось быть президентом Европы

    Россияне стали чаще поступать в колледжи после девятого класса

    На Украине призвали убрать российскую музыку с Apple Music и Spotify

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости