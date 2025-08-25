Массовый заплыв толстеньких кабанчиков в России попал на видео

Shot: В Астраханской области сняли на видео заплыв толстых кабанчиков по Волге

В Астраханской области российские рыбаки стали свидетелями массового заплыва толстеньких кабанчиков. Дикие свиньи переплывали реку и попали в объектив камер. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На ролике можно увидеть, как почти два десятка кабанов активно гребут ногами в воде, чтобы добраться до другого берега.

«Такого я еще не видел! Кабаны там и поросята, целая куча», — сказал автор видео.

Уточняется, что кадры были сделаны на Волге. Примечательно, что ширина русла этой реки в Астрахани составляет около одного-двух километров.

Ранее редкий детеныш земляной свиньи, трубкозуб, родился в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде. Малыш обладает вытянутым носом, длинными когтями и большими ушами.