В российском зоопарке родился редкий трубкозуб

В зоопарке Нижнего Новгорода родился детеныш редкой земляной свиньи

«Лимпопо» в Нижнем Новгороде стал вторым зоопарком в России, в котором родился редкий трубкозуб. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале учреждения.

Речь идет о детеныше земляной свиньи, который уже похож на взрослую особь. Он имеет большие уши и длинный мощный хвост. Кроме того, малыш обладает вытянутым носом, похожим на поросячий, и длинными когтями. По словам сотрудников зоопарка, трубкозубы ведут преимущественно ночной образ жизни.

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