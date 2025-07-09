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18:06, 9 июля 2025Моя страна

В российском зоопарке родился редкий трубкозуб

В зоопарке Нижнего Новгорода родился детеныш редкой земляной свиньи
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал «Зоопарк "Лимпопо"»

«Лимпопо» в Нижнем Новгороде стал вторым зоопарком в России, в котором родился редкий трубкозуб. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале учреждения.

Речь идет о детеныше земляной свиньи, который уже похож на взрослую особь. Он имеет большие уши и длинный мощный хвост. Кроме того, малыш обладает вытянутым носом, похожим на поросячий, и длинными когтями. По словам сотрудников зоопарка, трубкозубы ведут преимущественно ночной образ жизни.

Ранее сообщалось, что в Уссурийском заповеднике в Приморье впервые за 50 лет заметили краснокнижного амурского горала. Редкое животное запечатлели на горе Змеиная. Специалисты назвали это событие уникальным.

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