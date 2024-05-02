Свадебный наряд гостьи сравнили в сети с нижним бельем

Девушка (имя и фамилия неизвестны) показала свадебный наряд и подверглась критике в сети. Соответствующие пост и комментарии появились на платформе Reddit.

На размещенных снимках гостья предстала в шелковом платье зеленого цвета, оформленном чашками и цветочными аппликациями. В описании к публикации она уточнила, что церемония будет полуофициальной и пройдет в саду. «Необходимо узнать, не слишком ли большое декольте», — поинтересовалась она у юзеров.

Пользователи сети, в свою очередь, разошлись во мнениях по поводу внешнего вида девушки. Некоторых из них сравнили ее наряд с нижним бельем. «Смотрится красиво, но похоже на нижнее белье», «Платье очень милое, цвет вам очень идет, но, к сожалению, чашки не подходят», «Выглядит как сексуальная ночная рубашка», «Платье красивое, но с грудью определенно что-то не так», «Ты так хорошо выглядишь. Я ожидал, что все остальные спросят, откуда это платье, не комментируя, что оно похоже на нижнее белье», — писали они.

Ранее сообщалось, что невеста Эбигейл Харден из США показала дресс-код для гостей на свадьбе и вызвала споры в сети.