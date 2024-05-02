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00:31, 2 мая 2024Из жизни

Одержимый оранжевыми воздушными шарами извращенец снова попался

Одержимому детьми и воздушными шарами пожилому британцу дали три года тюрьмы

Фото: Peter Macdiarmid / Reuters

В Великобритании дали три года и девять месяцев тюрьмы пожилому извращенцу-фетишисту, который более тридцати лет одержим воздушными шарами. Об этом сообщает «Би-би-си».

За решеткой в очередной раз оказался 74-летний Дэвид Хантер. Мужчина попался после того, как дважды тайно снял на камеру мобильного телефона девочек в автобусе между городами Линкольн и Бостон в графстве Линкольншир осенью 2023 года.

Впервые Хантера признали виновным в съемке непристойных фотографий еще в 1994 году, а в 2001-м ему был вынесен ряд судебных запретов, которые он с тех пор нарушал 36 раз. Британец одержим детьми и воздушными шарами оранжевого цвета. В 2011 году он попал в тюрьму на 15 месяцев за нарушение запрета на нахождение в общественном месте с таким шаром.

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В 2014 году у него обнаружили более тысячи фотографий, на которых девочки держат или надувают воздушные шары. Тогда же он признался, что плавал в бассейне отеля с девятилетней девочкой, назвавшись вымышленным именем Дэвид Харли. В 2015 году он получил три года и четыре месяца тюрьмы за то, что пытался тайно заснять девочку в автобусе. После досрочного выхода на свободу, он попытался связаться с тем же ребенком в социальных сетях. Кроме того, у него находили видео, на котором он имитирует половой акт с оранжевым воздушным шаром.

В последний раз он попадал за решетку за тайные съемки детей в 2017 году. Тогда же ему опять запретили появляться на публике с оранжевыми шарами.

Ранее сообщалось, что в Китае арестовали жителя Гонконга, который переоделся школьницей и пробрался в туалет учебного заведения, чтобы подглядывать за девочками. О странном мужчине полицейским рассказала заметившая его ученица.

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      Никита Савин
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