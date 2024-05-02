США обвинили Китай и Россию в развертывании противокосмических вооружений

Пентагон: Россия и КНР разрабатывают и развертывают противоспутниковое оружие

Помощник министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб обвинил Россию и Китай в создании и развертывании противокосмических вооружений. Об этом сообщает РИА Новости.

Как указал высокопоставленный представитель Пентагона, Пекин и Москва занимаются «разработкой, размещением и развертыванием ряда противокосмических вооружений, часть из которых базируются на земле, а некоторые — на орбите».

Ранее глава Космического командования Минобороны США генерал Стивен Уайтинг признал, что за последние шесть лет Китай достиг серьезного прогресса в развертывании на околоземной орбите разведывательных спутников. Он утрвеждает, что Китай в три раза увеличил числа разведывательных космических аппаратов.