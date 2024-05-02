Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:58, 2 мая 2024Мир

США обвинили Китай и Россию в развертывании противокосмических вооружений

Пентагон: Россия и КНР разрабатывают и развертывают противоспутниковое оружие

Фото: Jason Reed / Reuters

Помощник министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб обвинил Россию и Китай в создании и развертывании противокосмических вооружений. Об этом сообщает РИА Новости.

Как указал высокопоставленный представитель Пентагона, Пекин и Москва занимаются «разработкой, размещением и развертыванием ряда противокосмических вооружений, часть из которых базируются на земле, а некоторые — на орбите».

Ранее глава Космического командования Минобороны США генерал Стивен Уайтинг признал, что за последние шесть лет Китай достиг серьезного прогресса в развертывании на околоземной орбите разведывательных спутников. Он утрвеждает, что Китай в три раза увеличил числа разведывательных космических аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Названа цель удара по Одессе

      В столице Нигера подняли флаги России

      Постпред Украины при ООН намекнул на атаку на Крымский мост

      Захарова раскритиковала создание темнокожего онлайн-консультанта МИД Украины

      Трамп предрек гибель США в случае победы Байдена на выборах

      Медведчук назвал рискующих оказаться в «огне войны» вслед за Украиной

      Свадебный наряд гостьи сравнили в сети с нижним бельем

      США обвинили Китай и Россию в развертывании противокосмических вооружений

      США и ЕС усилили давление на одну страну из-за торговли с Россией

      Обнаружен гигантский хищный «велоцираптор»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше