США признали прогресс Китая в развертывании разведывательных спутников

Генерал Уайтинг: Китай достиг серьезного прогресса в развертывании спутников

За последние шесть лет Китай достиг серьезного прогресса в развертывании на околоземной орбите разведывательных спутников, признал в ходе брифинга глава Космического командования Минобороны США генерал Стивен Уайтинг. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По его словам, за последние шесть лет Китай в три раза увеличил числа разведывательных космических аппаратов, что привело к повышению летальности, точности и дальности действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК). «И это, очевидно, является поводом для беспокойства и тем, за чем мы очень внимательно следим», — сказал генерал.

В марте Уайтинг заявлял, что в космосе Россия остается грозным и менее предсказуемым вызовом для США.