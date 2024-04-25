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18:32, 25 апреля 2024Наука и техника

США признали прогресс Китая в развертывании разведывательных спутников

Генерал Уайтинг: Китай достиг серьезного прогресса в развертывании спутников
Стивен Уайтинг

Стивен Уайтинг. Фото: Annabelle Gordon - CNP / Globallookpress.com

За последние шесть лет Китай достиг серьезного прогресса в развертывании на околоземной орбите разведывательных спутников, признал в ходе брифинга глава Космического командования Минобороны США генерал Стивен Уайтинг. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По его словам, за последние шесть лет Китай в три раза увеличил числа разведывательных космических аппаратов, что привело к повышению летальности, точности и дальности действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК). «И это, очевидно, является поводом для беспокойства и тем, за чем мы очень внимательно следим», — сказал генерал.

В марте Уайтинг заявлял, что в космосе Россия остается грозным и менее предсказуемым вызовом для США.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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