Американский генерал рассказал об угрозе от России в космосе

Уайтинг: в космосе Россия остается грозным и непредсказуемым вызовом для США

В космосе Россия остается грозным и менее предсказуемым вызовом для США, заявил на саммите Потомакского клуба офицеров глава Космического командования Вооруженных сил США генерал Стивен Уайтинг. Об этом сообщает SpaceNews.

По словам генерала, участие России в специальной военной операции (СВО) «не должно создавать чувства ложной уверенности в том, что Москва слабеет в космической сфере». По мнению Уайтинга, Россия «остается грозным и менее предсказуемым вызовом для США в ключевых областях в течение следующего десятилетия, хотя все еще сталкивается со многими препятствиями, созданными ею же самой».

Генерал допустил, что Москва может реализовывать свои стратегические амбиции не только посредством обычных вооружений, но и использованием космических систем, киберопераций и других нетрадиционных методов.

По мнению Уайтинга, защита спутников от электромагнитного импульса, возникающего при взрыве ядерной бомбы в космосе, является «довольно дорогой». По словам генерала, более актуальная задача — защита спутниковых систем от кибератак.

Ранее Уайтинг заявил, что совершенствующиеся противоспутниковые средства России угрожают нацбезопасности Соединенных Штатов и их союзников.

В феврале телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что Россия хочет разместить ядерную бомбу в космосе.