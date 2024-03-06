Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:12, 6 марта 2024Наука и техника

Американский генерал рассказал об угрозе от России в космосе

Уайтинг: в космосе Россия остается грозным и непредсказуемым вызовом для США
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Стивен Уайтинг

Стивен Уайтинг. Фото: Tech. Sgt. Areca T. Wilson / U.S. Air Force / Reuters

В космосе Россия остается грозным и менее предсказуемым вызовом для США, заявил на саммите Потомакского клуба офицеров глава Космического командования Вооруженных сил США генерал Стивен Уайтинг. Об этом сообщает SpaceNews.

По словам генерала, участие России в специальной военной операции (СВО) «не должно создавать чувства ложной уверенности в том, что Москва слабеет в космической сфере». По мнению Уайтинга, Россия «остается грозным и менее предсказуемым вызовом для США в ключевых областях в течение следующего десятилетия, хотя все еще сталкивается со многими препятствиями, созданными ею же самой».

Генерал допустил, что Москва может реализовывать свои стратегические амбиции не только посредством обычных вооружений, но и использованием космических систем, киберопераций и других нетрадиционных методов.

По мнению Уайтинга, защита спутников от электромагнитного импульса, возникающего при взрыве ядерной бомбы в космосе, является «довольно дорогой». По словам генерала, более актуальная задача — защита спутниковых систем от кибератак.

Материалы по теме:
В США сообщили о планах России разместить ядерное оружие в космосе
В США сообщили о планах России разместить ядерное оружие в космосе
14 февраля 2024
Русский могильщик Российские спутники-убийцы готовы начать войну в космосе
Русский могильщикРоссийские спутники-убийцы готовы начать войну в космосе
23 апреля 2018

Ранее Уайтинг заявил, что совершенствующиеся противоспутниковые средства России угрожают нацбезопасности Соединенных Штатов и их союзников.

В феврале телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что Россия хочет разместить ядерную бомбу в космосе.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль отреагировал на ордер МУС на арест российских высокопоставленных офицеров

      Осиротевших детей бойца «Вагнера» привезли на кладбище ЧВК и рассказали об отце

      Для миллионов россиян упростили покупку жилья

      В парламенте Армении предсказали катастрофу из-за разрыва отношений с Россией

      Продавцы тюльпанов перед 8 Марта подрались из-за точки около российского рынка

      Жители Харьковской области смогут проголосовать на выборах президента России

      Инвестиции россиян защитят законом

      Раскрыт неожиданный способ продлить жизнь

      Назван осложняющий продвижение войск на запорожском направлении фактор

      В СНБО Украины признали тяжелое положение ВСУ и усталость общества

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше