В США увидели угрозу в противоспутниковых средствах России

Пентагон: противоспутниковые средства России угрожают нацбезопасности США

Совершенствующиеся противоспутниковые средства России угрожают нацбезопасности Соединенных Штатов и их союзников. Об этом заявил глава Космического командования Вооруженных сил США генерал Стивен Уайтинг, его цитирует ТАСС.

«Потенциал России по борьбе со спутниками представляет собой реальную угрозу для космической сферы, нашей национальной безопасности и способности командования решительно реагировать в целях защиты наших интересов и интересов наших союзников и партнеров», — заявил сотрудник Пентагона.

Уайтинг сообщил, что в Пентагоне увидели прогресс России в области развития противоспутникового оружия, «несмотря на бои на Украине и экономические санкции».

28 февраля США заявили, что рядом с американским космическим аппаратом TIMED прошел российский спутник «Космос-2221», а ранее в феврале в США сообщили о якобы имеющихся у РФ планах по размещению ядерного оружия в космосе.