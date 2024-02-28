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20:08, 28 февраля 2024Наука и техника

США заявили о прошедшем рядом с американским спутником российском «Космосе-2221»

НАСА: рядом с американским спутником TIMED прошел российский «Космос-2221»

Фото: Nasa / Globallookpress.com

Рядом с американским космическим аппаратом Thermosphere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics Mission (TIMED), изучающим влияние солнечной активности на Землю, прошел российский спутник «Космос-2221». Соответствующую информацию НАСА подтвердили в Минобороны США.

Потенциально опасное сближение космических аппаратов было зафиксировано 28 февраля примерно в 09:34 по московскому времени на высоте примерно 600 километров. Расстояние, на которое сблизились спутники, не сообщается.

«В дальнейшем космические аппараты должны еще сблизиться. Это было самое небольшое расстояние между ними, согласно текущим прогнозам их перемещения на орбите, поскольку они постепенно отдаляются друг от друга», — заявили в НАСА.

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Ранее эксперт Анатолий Зак обратил внимание, что российский спутник «Космос-2575» запущен в то же время суток и имеет ту же орбитальную плоскость, что и «Космос-2574», отправленный в космос 27 декабря 2023 года.

Также в феврале американские СМИ сообщили о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе.

Спутник радиотехнической разведки «Космос-2221» семейства «Целина-Д» был запущен 24 ноября 1992 года с космодрома Плесецк на ракете «Циклон-3».

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      Иван Потапов
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