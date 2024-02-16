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20:03, 16 февраля 2024Наука и техника

В США рассказали о запущенном Россией секретном спутнике

ArsTechnica: у российского «Космоса-2575» та же миссия, что и у «Космоса-2574»

Фото: Marc Sendra Martorell / Unsplash

Запущенный Воздушно-космическими силами (ВКС) России 9 февраля с космодрома в Плесецке на ракете «Союз-2.1в» космический аппарат «Космос-2575» может выполнять ту же миссию, что и спутник «Космос-2574». Об этом рассказывает американское издание ArsTechnica.

Издание ссылается на эксперта Анатолия Зака, который обратил внимание на то, что «Космос-2575» запущен в то же время суток и имеет ту же орбитальную плоскость, что и «Космос-2574», отправленный в космос 27 декабря 2023 года.

«В последние годы Россия провела испытания систем сближения, операций сближения и, по крайней мере в одном случае, снаряда, который мог бы использоваться в качестве противоспутникового оружия», — говорится в публикации.

В октябре прошлого года военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов рассказал «Ленте.ру», что космические аппараты специального назначения могут осуществлять съемку различных регионов Земли и военных объектов, а также способны наблюдать за действиями спутников-противников и даже выводить их из строя.

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      Иван Потапов
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