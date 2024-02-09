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10:29, 9 февраля 2024Наука и техника

С Плесецка стартовал «Союз-2.1в» с военным аппаратом

С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1в» с военным аппаратом
Архивное фото.

Архивное фото.. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1в» с военным космическим аппаратом. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

Носитель стартовал в 10:03 по московскому времени.

Предназначение космического аппарата российским военным ведомством не раскрывается.

27 декабря Воздушно-космические силы России запустили с Плесецка ракету «Союз-2.1в» с военным спутником.

21 декабря с космодрома с военным спутником стартовал носитель «Союз-2.1б».

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      Иван Потапов
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