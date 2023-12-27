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10:51, 27 декабря 2023Наука и техника

Россия запустила «Союз-2.1в» с военным спутником

Минобороны: ракету «Союз-2.1в» с военным спутником запустили с Плесецка

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«В среду, 27 декабря, в 10 часов 3 минуты с государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами Космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны», — говорится в сообщении.

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На прошлой неделе ВКС России также провели пуск ракеты-носителя — «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала 21 декабря в 11 часов 48 минут.

В ноябре стало известно, что военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк 25 ноября, выведен на целевую орбиту в расчетное время.

В октябре старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов сообщил, что российские военные спутники могут осуществлять съемку различных регионов Земли и военных объектов.

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      Даниил Иринин
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