Россия запустила «Союз-2.1в» с военным спутником

Минобороны: ракету «Союз-2.1в» с военным спутником запустили с Плесецка

Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«В среду, 27 декабря, в 10 часов 3 минуты с государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами Космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе ВКС России также провели пуск ракеты-носителя — «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала 21 декабря в 11 часов 48 минут.

В ноябре стало известно, что военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк 25 ноября, выведен на целевую орбиту в расчетное время.

В октябре старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов сообщил, что российские военные спутники могут осуществлять съемку различных регионов Земли и военных объектов.