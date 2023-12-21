Россия запустила «Союз» с военным спутником

Ракету «Союз-2.1б» со спутником Минобороны России запустили с Плесецка

Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником с космодрома Минобороны России Плесецк. Об этом говорится в Telegram-канале военного ведомства в четверг, 21 декабря.

«В 11 часов 48 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

Ранее в декабре газета The Times of India писала, что в ближайшие 7-8 лет Дели запустит более 100 спутников военного назначения. В Индии планируют создать Космическое командование для выполнения операций в космосе.

В ноябре Минобороны России сообщило, что военный спутник, который запустили 25 ноября с космодрома Плесецк, выведен на целевую орбиту в расчетное время. В ведомстве отметили, что бортовые системы аппарата работают в штатном режиме.