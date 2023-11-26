Запущенный Россией военный спутник выведен на орбиту

Минобороны РФ: запущенный с Плесецка военный спутник выведен на целевую орбиту

Запущенный с аэродрома Плесецк в Архангельской области военный спутник выведен на целевую орбиту в расчетное время. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Уточняется, что аппарат принят на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил (ВКС). В ведомстве отметили, что бортовые системы спутника функционируют в штатном режиме.

Ракету запустили 25 ноября в 23 часа 58 минут ВКС России запустили ракету «Союз-2.1б» с военным спутником. Сообщалось, что пуск ракеты-носителя среднего класса произведен в интересах Минобороны России.

27 октября Минобороны России сообщило о запуске с космодрома Плесецк ракеты «Союз-2.1б» со спутниками. Назначение выводимой в космос полезной нагрузки не раскрывалось.